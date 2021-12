Sem Adriano e com luta na lateral, Bahia faz treino tático

Gripado, o atacante Adriano ficou fora do treino do Bahia nesta terça-feira, 13, no Fazendão. Sem o jogador, o técnico Jorginho comandou mais um treino tático, visando o jogo deste domingo, 17, contra o Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano.

Com o provável time titular, Jorginho focou o treino em trocas de passes e na transição da defesa para o ataque. As únicas duas mudanças foram a presenças do atacante Marquinhos, no lugar de Adriano, e a alternância entre Jussandro e Magal como o dono da posição na lateral-esquerda.

Esta parece ser a única dúvida que resta entre os titulares para o jogo de domingo, que no treino foi escalada com: Marcelo Lomba; Marcelo Lomba; Neto, Titi, Brinner e Jussandro (Magal); Fahel, Hélder, Diones e Rosales; Marquinhos e Obina.

