Sem a regularização de Cajá, escalação do Bahia é mistério

O Bahia finalizou nesta terça-feira, 24, sua preparação para o duelo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B sem deixar pistas do time titular que entra em campo nesta quarta, 25.

Sem a regularização a tempo do meia Rena Cajá, o técnico do Tricolor, Doriva, fez mistério na equipe que pretende mandar para o jogo contra o Joinville, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Três atletas estão à disposição para duas vagas no meio. Na primeira opção, o treinador pode manter Paulo Roberto e apostar em Juninho na criação. Na segunda alternativa, Paulo Roberto fica no banco, Juninho atua como volante e Luisinho entra do meio para o ataque.

No setor defensivo, João Paulo será o lateral-esquerdo, já que Moisés foi vetado por causa de um problema na coxa. Na parte ofensiva, Hernane está recuperado de um problema no pé direito e fará a sua estreia na Segundona. Seu companheiro será Zé Roberto, já que Thiago Ribeiro sentiu um incômodo na coxa e foi vetado.

Sub-20

Nesta quarta, antes de a bola rolar na Arena pelo profissional, o sub-20 do Bahia terá uma missão pela frente em Curitiba, às 15h, contra o Coritiba, pela segunda rodada do Brasileirão da categoria.

adblock ativo