Segue venda de ingressos para partida entre Bahia e Náutico

Invicto na Fonte Nova, o Bahia buscará manter a invencibilidade dentro de casa contra o Náutico nesta terça-feira, 31, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E as vendas de ingressos para o duelo seguem acontecendo nos balcões da rede Ticketmix dos shoppings Salvador e da Bahia e pela internet. As bilheterias da Arena abrem apenas no dia do jogo.

