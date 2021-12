Secopa promete tirar 'pontos cegos' na Fonte Nova

No jogo de domingo, 7, às 16 horas, entre Bahia e Corinthians, na Arena Fonte Nova, a arquibancada provisória montada no 'gol do Dique' estará isolada.

O setor, que acrescentou 5 mil lugares ao estádio durante a Copa das Confederações, tem prazo para ser desmontado até o final de julho. E, quando voltar a entrar em cena, no Mundial de 2014, estará modificado.

Isso é o que garante Ney Campello, titular da Secopa (Secretaria Especial da Copa). Segundo ele, os cerca de 100 assentos da arquibancada que tinham visão do campo obstruída por grades serão revistos.

Além disso, o secretário afirmou que a empresa paulista Fast Engenharia (associada à inglesa Arena Seating) foi notificada dois dias atrás por conta do episódio do afastamento de 5 cm de parte da estrutura, durante a partida do último domingo, entre Uruguai e Itália. "Demos a ela cinco dias para apontar a razão do ocorrido", informa Campello.

Porém, o secretário assegura que os torcedores não foram colocados em perigo. "Um parafuso quebrou e danificou parte da estrutura que tem função estética e de apoio. Temos laudo do Corpo de Bombeiros comprovando isso", ressalta.

No entanto, ele pondera que, por conta de dano de imagem, já acionou a assessoria jurídica para avaliar se a empresa será ou não multada.

Sobre outros problemas relatados, como a excessiva trepidação e a aparente estrutura fora do chamado 'padrão Fifa', Campello rebate: "A arquibancada móvel é mais segura e confortável que a normal. Funcionou perfeitamente em Durban e Cidade do Cabo (África do Sul, na Copa de 2010) e 22 mil assentos do Itaquerão também serão móveis".

Apesar de ter elogiado as condições, ele alerta para o comportamento do torcedor no local. "Eles fizeram do setor a 'caxirola' da Copa das Confederações, batendo com os pés para fazer barulho. É natural o torcedor fazer isso, mas é preciso ter consciência de que nada é inquebrável", diz.

Vidro no lugar de grade - Sobre os 'pontos cegos', o secretário disse que já os havia notado e revelou: vai pedir que as grades que atrapalham a visão dos torcedores colocados na primeira fileira e nas proximidades das escadas sejam trocadas por divisores de vidro.

A instalação da arquibancada móvel custou R$ 11,4 milhões, incluindo neste valor montagem e desmontagem para os dois eventos da Fifa.

