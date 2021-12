Seca de gols do Bahia aponta "Souzadependência"

Nos últimos quatro jogos, o Bahia marcou só um gol. Souza não participou de nenhuma dessas partidas. Seca semelhante o Esquadrão só viveu no Brasileiro entre julho e agosto (Bahia 0 x 0 Corinthians, Grêmio 3 x 1 Bahia, Bahia 0 x 0 Portuguesa e Bahia 0 x 1 Cruzeiro). Souza também não atuou em nenhum deles. Sintomas da 'Souzadependência'.

É inegável que o time tem sentido a falta de seu artilheiro na competição, com sete gols em 14 jogos. E o Esquadrão já realizou 31. No sábado, 20, o time pega o Corinthians, no Pacaembu, às 18h30, e o Caveirão será desfalque pela 18ª vez.

Ele já está recuperado de mais uma lesão muscular, mas ainda aprimora a forma e só deve voltar no sábado seguinte, 27, quando o tricolor recebe o Grêmio em Pituaçu.

Lateral especialista em cruzamentos, Neto lamenta a ausência do colega. "Ele é o nosso homem de área, a referência. Segura sempre dois zagueiros e abre espaço para os outros. Quando Jorginho chegou, passamos a trabalhar muito as jogadas pelos lados e era assim que estavam vindo as vitórias. Agora, chegamos pra cruzar e não vemos ninguém na área", reclama o ala.

Neto reconhece que o time não pode se tornar dependente do seu camisa 9. "Não podemos ficar reféns de só um jogador. Temos que tentar vencer com os que estão aí", pondera.

E quais opções Jorginho tem? Aqueles que mais se aproximam de Souza são Júnior, fora há mais de dois meses, e Rafael, que insiste em não aproveitar as várias chances concedidas. Elias, recuperado de lesão, e Cláudio Pitbull são alternativas tendo em vista a escassez de qualidade no elenco. Juntos, eles marcaram, no Brasileirão, três gols, o equivalente a 43% dos feitos por Souza.

adblock ativo