Se manter aproveitamento, Bahia pode terminar Série A em 7º

Para o alto e avante! A expressão é uma marca registrada do maior herói de todos os tempos: o Super-Homem, também mascote do Bahia. O bordão tarimbado na ficção serve como analogia ao atual momento do tricolor.

O sofrimento de outrora parece ter ficado para trás. A angústia vivida após as 19 rodadas iniciais do certame - quando somou apenas 17 pontos - foi preenchida com otimismo. Até mesmo desejos então utópicos, como, por exemplo, o de se tornar campeão simbólico do segundo turno, tornou-se palpável ao Esquadrão.

Os números explicam o porquê do sorriso largo dos tricolores nas ruas da capital baiana. Após o triunfo sobre o Botafogo, o time azul, vermelho e branco já soma 34 pontos. Mantém confortáveis sete de distância do temido Z-4 e não é só isso: o time comandado pelo técnico Jorginho ainda ostenta a soberania da liderança do returno.

Dos 24 pontos possíveis, somou 17. Em oito partidas, venceu cinco, empatou duas e teve uma só derrota. Ou seja, um louvável aproveitamento de 71%. Numa rápida projeção, caso todos os times mantivessem o mesmo desempenho desde início de returno, o Bahia acabaria o torneio na sétima colocação. Algo que não é visto desde o Brasileiro de 1994.

Na quinta-feira, 4, diante do Flamengo, às 21h, no Engenhão, o tricolor pode, a depender de uma combinação de resultados, alcançar o inédito nono lugar. Até então, na era dos pontos corridos, iniciada em 2003 - e com a participação do Bahia apenas naquele ano e em 2011 -, o time jamais figurou entre os 10 primeiros da competição.

Apesar do cenário para lá de positivo, o volante Fahel prefere pregar a cautela. Para ele, é preciso superar os obstáculos etapa por etapa. "Nosso primeiro objetivo é fazer 45 pontos. Só depois que antingirmos essa pontuação, iremos sonhar com algo maior no campeonato", ressaltou o camisa 7.

Os sites de estatísticas Chance de Gol e Infobola apontam que, somados 45 pontos, as chances de rebaixamento seriam de 0.3% e 0,1%, respectivamente. O Bahia já reduziu para 5% a atual possibilidade de degola, segundo ambos os sites. "Vivemos boa fase, mas não podemos parar. Ainda temos 11 partidas pela frente. Caso quisermos fazer história, precisamos manter a regularidade dentro de campo", crava Fahel.

Números do Bahia na Série A

71% - é o aproveitamento do Bahia sob o comando do técnico Jorginho, número que coincide com o do time no segundo turno do Brasileirão. Ele estreou no embate de abertura da segunda metade do campeonato: o emblemático 3 a 1 sobre o Santos, na Vila Belmiro

6ª - foi a melhor posição que um time que somou 57 pontos já alcançou no Brasileiro de pontos corridos (com 20 times). Esta é a pontuação que o tricolor alcançaria se conseguisse manter o aproveitamento deste início de 2ª turno até o final

4ª - foi a colocação do Bahia no Brasileiro de 90. Esta foi a última vez em que o Esquadrão superou o 7º lugar, posição que passa a ser vista como possibilidade real por conta do bom momento do clube. O Bahia ficou em 7º na Série A de 94

9ª - é a colocação que o Bahia pode alcançar se derrotar o Flamengo na próxima quinta-feira. Seria a primeira vez que o tricolor entraria no Top 10 do Brasileirão no sistema de pontos corridos. Para isso acontecer, o tricolor tem de ganhar e torcer contra Cruzeiro e Náutico

