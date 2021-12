Schmidt retoma negociação com Caixa e quer aumentar valor

O último domingo, 8, foi um dia agitado para Fernando Schmidt. Nada de descanso e celebração pela eleição de sábado. É o ônus de ter sido eleito presidente do Bahia. Da hora que acordou à que foi dormir, passou o dia em reuniões.

Em pauta, nomes para a diretoria executiva, reforços para o time e a renegocição do patrocínio com a Caixa Econômica. No decorrer da reunião, Schmidt fez uma intervalo para uma conversa com A TARDE.

Você já tomou pé da situação financeira do Bahia? Carlos Rátis disse que ela era caótica.

Ainda não. Há coisas ligadas ao clube que eu só poderei saber quando tomar posse. Amanhã (segunda) pela manhã, tenho uma reunião marcada com o doutor Rátis para entrar nessas questões. Sei que o pepino é grande, mas confio que vamos sair vitoriosos deste desafio.

O sentimento é diferente em voltar a presidência quase 40 anos depois? (Schmidt foi presidente entre 1975 e 1979).

É uma situação até parecida. Na época, havia uma crise financeira e patrimonial no Bahia, que vencemos com planejamento e apoio da torcida. Foi assim que vendemos a Fazendinha e construímos o Fazendão. Com listas e mutirões, a torcida foi essencial. Assim, requalificamos o patrimônio do Bahia e vencemos todos os estaduais que disputamos.

E o patrocínio da Caixa Econômica, que não foi assinado porque o clube não conseguiu apresentar as certidões negativas de débito, sua negociação será retomada?

Vamos prosseguir com as negociações. Está entre nossas prioridades, embora seja uma questão complexa, que envolve questões financeiras do clube. Porém, sei que vamos conseguir o que almejamos. Pela força do clube e pelas relações que temos, será uma negociação bem sucedida. E vamos negociar até mais do que o valor antes combinado (R$ 6 milhões por ano, o mesmo do Vitória).

Pedir uma valor ainda maior não seria muito complicado?

De jeito nenhum. O Bahia é um clube muito forte e, pelas relações que temos, vamos conseguir. O próprio presidente nacional da Caixa Econômica (Jorge Fontes Hereda) é torcedor ferrenho do Bahia e está aberto a esta negociação.

O que falta para a definição da diretoria executiva?

Temos nomes de preferência. Contudo, ainda não tivemos o "sim" de quem procuramos. Estamos passando o dia em negociações (eram cerca de 19h quando Schmidt interrompeu a reunião da montagem da diretoria para a conversa com A TARDE). Só posso anunciar nomes quando eles aceitarem.

Nestor Mendes Jr. é o nome para assumir o departamento de comunicação?

É um nome muito forte.

Mas, não haveria incompatibilidade para que ele assuma o cargo, já que o estatuto não permite que conselheiros sejam membros da diretoria?

Até onde eu sei, não há essa incompatibilidade. Se necessário, é somente uma questão de Nestor se afastar do conselho e, se for o caso. Poderia haver um suplente para ocupar sua vaga.

Quanto a reforços, Léo Gago, Michel e Lucca são os nomes?

Os nomes, não necessariamente, mas as posições (volante, lateral-direito e meia), sim! Isso depende também da conversa com Cristóvão. A partir daí, poderão vir esses e outros nomes.



