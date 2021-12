Schmidt promete redução de cargos diretivos no Bahia

Fernando Schmidt assume nesta segunda-feira, 9, às 20h, em cerimônia na Arena Fonte Nova, a presidência do Bahia. E ele, o primeiro presidente eleito por voto direto dos sócios na história do clube, chega falando em um reajuste administrativo, focado, essencialmente, na diminuição do números de cargos diretivos.

Serão somente quatro diretorias executivas no tricolor. A Administrativa-Financeira, a de Negócios, que incluirá a gestão de sócios, marketing e marca do clube, a de Futebol, à qual serão vinculados também o departamento médico e a divisão de base, e a Jurídica.

"Não vamos trabalhar com aquele excesso de cargos. Primeiro, é uma questão de economia. Depois, é melhor administrativamente. Desta forma, você unifica os departamentos e concentra mais as decisões", disse o novo presidente.

A nova estrutura da administração do Bahia é um contraponto com o que ocorria na gestão anterior, de Marcelo Guimarães Filho. O ex-presidente trabalhava com 11 diretorias executivas. Com ele, as diretorias administrativa e financeira, por exemplo, eram distintas.

Assim como a divisão de base e o departamento médico não eram vinculados à diretoria de futebol. Eles tinham seus próprios diretores executivos, nomeados, na gestão passada, de vice-presidentes. Embora a nova diretoria tricolor só seja anunciada nesta segunda-feira, 9, já se sabe que o economista Reub Celestino será o diretor administrativo-financeiro.

Já com relação à diretoria de futebol, Schmidt prefere não anunciar qualquer medida. Contudo, fontes ligadas ao presidente informam, conforme apurado por A TARDE, que o atual gestor Anderson Barros será, mesmo que não de imediato, desligado do clube.

Existe a possibilidade de Barros seguir até o fim do ano como subordinado do novo diretor de futebol. O nome do ex-jogador do Corinthians, William, está cotado para o cargo.

No mais, haverá cargos complementares. Entre eles a Ouvidoria e Assessoria de Comunicação, ligadas diretamente ao presidente. Para este segundo cargo, o nome preferido é o do jornalista Nestor Mendes Jr.

Time - Quanto a reforços para o time, nenhum foi oficialmente contratado. Porém, dois, em negociação feita pelo novo vice-presidente Valton Pessoa, estariam apalavrados. O volante Léo Gago, do Palmeiras, e o meia Lucca, do Cruzeiro. Já o lateral Michel, também foi procurado, não pode jogar este Brasileiro pelo Bahia, pois já fez 9 jogos na competição pelo Atlético-MG.

Uma reunião hoje, na qual o técnico Cristóvão Borges será apresentado à nova diretoria, é que definirá se Léo e Lucca, além de outros atletas, reforçarão o elenco tricolor.

"Nenhuma medida será tomada sem o aval de Cristóvão. Vamos apresentar os nomes e vê se ele aprova. Vamos solicitar uma lista das necessidades dele e, a partir daí, fazer as contratações", afirmou Schmidt.

adblock ativo