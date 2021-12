Schmidt conversa a sós com Ávine sobre sua renovação

Sem contrato desde 1º de janeiro deste ano, o lateral-esquerdo Ávine vai nesta sexta-feira, 3, à sede do Bahia negociar a renovação de seu vínculo com o clube. A reunião será a portas fechadas entre o atleta e o presidente Fernando Schmidt.



Por se tratar de uma tema delicado, fruto da situação de Ávine que, por uma séria lesão no joelho, praticamente não entrou em campo nos últimos dois anos, a diretoria do Bahia prefere não se pronunciar sobre o assunto. Porém, por meio de seu departamento de comunicação, o Bahia declarou oficialmente que "Ávine é um ídolo do clube e temos total interesse em sua renovação".



A declaração é uma contestação ao que, há cerca de um mês, disse o empresário do ala, Oldegar Filho. Segundo ele, Ávine gostaria de permanecer no Bahia, mas o clube ainda não lhe havia feito nenhuma proposta concreta.



A informação oficial vinda do Tricolor, porém, é de que havia uma proposta de renovação do vínculo de Ávine por mais dois anos, com a manutenção do mesmo salário que o atleta tinha no contrato encerrado em 31 de dezembro. O empresário e o jogador é que teriam rejeitado as bases da proposta.



Drama



A conversa entre Ávine e Schmidt tende a se estender por todo o drama vivido pelo jogador. Em meados de 2011, ele apresentou um séria lesão na cartilagem do joelho direito. Fato que o levou a passar por uma cirurgia. Em 2012, só entrou uma vez em campo. A lesão, que ainda persistia, o levou a mais dois procedimentos cirúrgicos, além de longas fisioterapias ao longo dos últimos dois anos.



Em 2013, ele não conseguiu atuar pelo time. Já neste ano, espera-se, caso renove o contrato, que se reapresente normalmente com o restante do elenco.

