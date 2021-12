Schmidt contrata filho de Reub para cargo de médico

O presidente Fernando Schmidt aprovou, nesta sexta-feira, 20, a contratação do ortopedista Adriano Fonseca para compor o quadro médico do Bahia.

Adriano é filho de Reub Celestino, que também estará na gestão do novo presidente, na pasta administrativo-financeira. Em contato com a reportagem de A TARDE, Reub negou que tenha influenciado na indicação, além de negar a existência de nepotismo.

"Ele (Adriano) foi médico do Bahia por oito anos (de 1999 a 2006). Tem uma história no clube. Não está sendo convidado pelo presidente por ser meu filho", disse Celestino.

Um dos pontos mais criticados na gestão do ex-presidente Marcelo Filho foi ter contratado duas de suas irmãs para atuar no departamento jurídico do clube. O ortopedista Adriano Fonseca, porém, diz não enxergar relação entre as duas situações.

"Tanto eu quanto meu pai fomos trazidos para o Bahia não por graciosidade. Ele tem uma atuação destacada na área de administração por ter recuperado a Ebal, enquanto eu tenho histórico de atuação na área médica do Bahia", pontua.

Em 2006, Adriano Fonseca entrou com ação contra o Bahia por ter ficado 16 meses sem receber salário durante a gestão Petrônio Barradas. A Justiça determinou o pagamento da quantia devida e o valor foi pago após acordo com a direção tricolor.

