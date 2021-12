Schmidt anuncia pagamento de salários e prêmios atrasados

Um dia depois de cair nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, os jogadores do Bahia se reapresentaram no Fazendão para dar sequência à preparação no Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar o treinamento, os atletas tiveram uma visita da diretoria para uma conversa franca.

O presidente do clube, Fernando Schmidt, reuniu os jogadores e destacou que todos os pagamentos atrasados foram quitados. Além disso, ele destacou, com convicção, que os atletas vão fazer todo o esforço possível para que o Esquadrão permaneça na Série A em 2014.

"Não existe ameaça, a não ser aritmética. Tenho certeza que todos os jogadores darão o melhor dos seus esforços. Apesar de atuar no limite do condicionamento físico, causado pelo calendário muito mal feito, unidos eles vão superar os limites e ter um desempenho final satisfatório e manterão o Bahia na primeira divisão", declarou.

Apesar do pagamento dos salários e premiações, Schmidt disse que não haverá dinheiro extra, ou o "bicho", caso a meta seja cumprida. "Estamos considerando que haverá uma gratificação normal para isso, não uma premiação extra. Até porque entendemos que dentro do trinômio diretoria-torcida-jogadores essa é a função que eles devem exercer".

Segundo o cartola, a diretoria-executiva definiu que, pelo menos uma vez por semana, se reunirá no Fazendão para facilitar a resolução dos problemas no clube e manter uma relação mais próxima com os jogadores.

adblock ativo