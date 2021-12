Schimidt cancela doação de ingressos a organizadas

O presidente do Bahia, Fernando Schimidt, determinou o cancelamento da doação de ingressos para as torcidas organizadas do tricolor. A decisão foi tomada em reunião com a diretoria do clube nesta sexta-feira, 27.

A medida não valerá para a partida de domingo, 29, contra o Vasco. A diretoria manterá o que foi acordado num encontro com representantes das torcidas organizadas. De acordo com a assessoria de imprensa do tricolor, a prática será extinta apenas nas partidas posteriormente realizadas na Arena Fonte Nova.

"O corte na doação de ingressos acontece após a redução de metade do fornecimento dos bilhetes, na primeira semana do mandato, e chegará a zero no próximo jogo do Esquadrão de Aço em casa - sem contar a partida deste domingo, contra o Vasco, na Fonte Nova", diz a nota emitida pelo clube.

Ainda segundo o comunicado, a decisão atende à reivindicação dos sócios do Esquadrão, que pagam mensalidade de R$ 40 mais 50% dos ingressos de cada jogo. Ao todo, desde a reabertura do estádio, 2.000 ingressos eram doados às organizadas.

adblock ativo