São Paulo tem interesse no atacante Kieza

Mesmo sem ter definido o novo treinador, o São Paulo já busca reforços para 2016. Os primeiros nomes da lista são o lateral-esquerdo Renê, do Sport, e o atacante Kieza, que atuou no Bahia nesta temporada.

O clube paulista conseguiu avançar nos primeiros contatos para ter o centroavante. Emprestado ao time baiano até o fim deste ano, o jogador de 29 anos tem mais uma temporada de contrato com o Shanghai Shenxin, da China. A partir de junho, Kieza ficará livre para assinar um pré-contrato com outro clube e isso pode favorecer o São Paulo. A pedida inicial dos chineses foi de R$ 7 milhões.

Kieza poderia ser o reserva imediato de Alan Kardec como centroavante com presença de área, após a saída de Luis Fabiano. Atualmente, o elenco só possui o novato João Paulo com essas características. As outras opções do elenco, como Rogério, contratado neste ano, são atacantes que atuam nos lados do campo. Corinthians e Santos chegaram a sondar o jogador no início do ano.

O lateral Renê, de 23 anos, foi um dos destaques da boa campanha do Sport, que terminou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação. Seu contrato vai até o fim de 2017 e vários clubes mostraram interesse em sua contratação. Renê seria uma boa opção para o lugar de Carlinhos, que teve altos e baixos na temporada, e Reinaldo, bastante criticado pela torcida.

adblock ativo