São Paulo estabelece multa para Bahia comprar Shaylon

O São Paulo firmou um acordo com o Bahia pelo empréstimo do jovem atleta Shaylon, 21 anos, no fim de dezembro do ano passado. O tricolor paulista incluiu uma condição no contrato para a opção de compra do Bahia ao fim do empréstimo, em dezembro de 2019.

A multa estipulada é de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 21,7 milhões), por apenas 50% dos direitos econômicos de Shaylon, porcentagem que pertence ao São Paulo - os outros 50% são da Chapecoense -, com informações do Uol Esportes.

Pelo Bahia, Shaylon atuou em 19 partidas, marcando 5 gols. Das 22 partidas disputadas pelo Bahia na temporada, o atleta ficou de fora apenas três vezes.

