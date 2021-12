São Paulo acerta contratação de Kieza

Após longa novela, o atacante Kieza finalmente definiu em que time vai atuar em 2016. O K9 assinou contrato com São Paulo na manhã desta quarta-feira, 13, e vira reforço para o tricolor paulista, que perdeu Luís Fabiano para esta temporada.



O jogador pertencia ao Shanghai Shenxin, da China, mas estava emprestado ao Bahia desde julho de 2014. No time baiano Kieza virou ídolo. Durante a sua passagem pela equipe, marcou 35 gols, sendo 29 deles na temporada passada, quando foi o vice-artilheiro do Brasil, sendo superado apenas por Ricardo Oliveira.

Desde o final da temporada passada, o Bahia tentatava comprar o passe do jogador em definitivo. Segundo fontes dos bastidores, o clube teria oferecido US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 4,45 milhões), fora os custos de operação, como luvas e pagamento do intermediário. Porém, nesta terça, 12, o Bahia confirmou através de nota oficial que time chinês negou a quarta proposta de compra feita pelo Esquadrão, não haveria outra.



Pelo o atacante, o São Paulo acertou o pagamento de US$ 1 milhão (R$ 4 milhões), mas a operação total vai custar R$ 10 milhões ao clube, somando valor da compra, intermediação, luvas, salários e direitos de imagem nos três anos de contrato.

Inicialmente, o atleta de 29 anos deve ser reserva de Alan Kardec, mas pode disputar vaga para jogar nas extremidades do campo, como atuou diversas vezes no Bahia. Rogério e o argentino Centurión estão sendo testados nas pontas nos primeiros treinos do novo técnico Edgardo Bauza.

Em sua página oficial no Facebook, Kieza agradeceu ao Bahia e se despediu da torcida tricolor.







