"São mais 90 minutos" diz Guto Ferreira sobre jogo de volta contra o Bloming

Depois da derrota para o Bloming, na noite desta quarta-feira, 11, o técnico do Bahia, Guto Ferreira, disse que ao escalar a equipe reserva para o duelo, sabia dos riscos que correria, e, que apesar do resultado, na sua avaliação, a partida foi positiva.

"Mesmo o resultado não sendo positivo, tiveram algumas situações muito boas, e a gente sai bastante contente. Tivemos situações claras de gol, pelo menos cinco. Quando a gente planejou colocar essa equipe, a gente sabia dos riscos que a gente corria".

Para o jogo de volta que acontece na Arena Fonte Nova, no dia 8 de maio, às 15h, Guto, diz que apesar de acreditar nos domínios do elenco tricolor, tem consciência da necessidade de fazer uma boa partida para alcançar a classificação na competição.

"São mais 90 minutos, a partida que é de 180, tem mais 90. A gente acredita, que com os nossos domínios, com o apoio do nosso torcedor, nós vamos poder fazer um grande jogo. Vamos ter que jogar bem para poder superar a equipe do Bloming e nos classificar", destacou o técnico do Bahia.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

