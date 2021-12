"São 90 minutos que não podemos errar", diz Kléberson

Provável substituto de Diones, caso o volante não tenha condições, Kléberson quer o Bahia focado e concentrado para o jogo deste domingo, 2, contra o Atlético-GO. Para o experiente jogador, o elenco terá que ter maturidade naquele que é considerado como a partida mais importante do ano para o tricolor baiano.

"É uma decisão. Uma vitória ou um empate nos coloca na situação que a gente quer, que é ficar na Série A. Precisamos estar focados e concentrados nesse jogo. Na competição, tivemos momentos bons e ruins. São 90 minutos em que não podemos errar".

O volante afirma não ligar para uma suposta mala branca do Sport com o objetivo de incentivar os jogadores do Atlético-GO na partida. Para Kléberson, o rival vem em uma boa fase na competição e, por isso, o Bahia deve encarar o adversário com maturidade.

"Não penso nisso (mala branca). O que sei que vamos enfrentar uma boa equipe, que depois do rebaixamento vem jogando bem, com jogadores querendo mostrar sua capacidade para continuar no grupo".

Felipão - Kléberson também foi perguntado sobre a escolha de Luiz Felipe Scolari como novo treinador da Seleção Brasileira, pois o volante do Bahia participou do elenco que conquistou o pentacampeonato mundial em 2002, sob comando de Felipão. Para o jogador, o novo técnico do Brasil precisará de tranquilidade para fazer o seu trabalho.

"Assim como a maioria dos brasileiros, tenho uma lembrança boa do Luiz Felipe. Tive a felicidade de trabalhar com ele nesse mundial (de 2002), é uma pessoa fantástica. Torço para que ele tenha tranquilidade para fazer o que sabe de melhor, que é montar uma boa equipe, e ganhar esse campeonato em casa".

