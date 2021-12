Santos empresta lateral Rafael Galhardo ao Bahia

O lateral-direito Galhardo, do Santos, acertou nesta sexta-feira, 20, contrato de empréstimo por um ano com o Bahia. O jogador de 22 anos está no clube da Vila Belmiro desde 2012 e na última temporada teve poucos chances na equipe titular do técnico Claudinei Oliveira.

Revelado pelo Flamengo, Galhardo é a sexta saída confirmada do Santos nesta janela de transferências. As outras foram os volantes Marcos Assunção e Renê Júnior, o meia Renato Abreu, o atacante Everton Costa e o zagueiro Durval, que não vai ter o contrato renovado e deve retornar para o Sport, clube onde foi capitão no título da Copa do Brasil, em 2008.

O jogador, que também atua como volante, fez ao todo 28 partidas pelo Santos e marcou dois gols. Galhardo chegou ao Santos em maio do ano passado junto com o zagueiro David Braz em uma operação de troca com o Flamengo pelo meia Ibson.

adblock ativo