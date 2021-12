Sangue novo: Bahia apresenta William e Marquinhos Santos

Em busca de voos mais altos em 2014, o Bahia iniciou a reformulação no seu departamento de futebol ainda em 2013, justamente pelos responsáveis por encabeçar a montagem do elenco da próxima temporada. Na tarde desta sexta-feira, 13, a direção tricolor apresentou o novo diretor de futebol, William "Capita" e o treinador, Marquinhos Santos.

O primeiro tem 37 anos. O segundo, 34. A pouca idade dos dois, no entanto, não significa falta de experiência e o próprio diretor rechaçou qualquer pensamento dessa natureza.

"A ideia do que é novo, para mim é relativo. Tenho mais de 21 anos dentro do futebol trabalhando e acompanhando muitas pessoas capacitadas. Ter uma mentalidade jovem e moderna não quer dzer ser jovem. Já vi muita gente de mais idade ter mentalidade moderna e muita gente nova com mentalidade atrasada", comentou o novo cartola tricolor.

Já o novo treinador, que comandou o Coritiba no Campeonato Brasileiro deste ano, destacou que a torcida foi um dos fatores que o motivou a fechar com o tricolor. Segundo ele, a proposta e renovação pensada pela diretoria é um dos pontos positivos para que o Bahia alcance outros objetivos em 2014.

"Quando saí do Coritiba tive propostas para logo assumir outra equipe, mas não é meu perfil. Preferi esperar o término do Campeonato Brasileiro para que pudesse iniciar o projeto, uma filosofia. Falo com orgulho de comandar o Bahia nessa revolução que foi iniciada, e faremos diferente", declarou o treinador.

Atento às divisões de base, Marquinhos disse que vinha acompanhando os jovens talentos do cenário nacional e notou no Bahia jogadores com potencial para serem úteis ao futebol nacional. No entanto, pediu cautela com as jovens promessas e garantiu que vai atuar com os garotos das divisões inferiores.

"Preciso ter paciência com novos talentos. Nós pretendemos trabalhar com esses jovens valores. Metodologia minha. Vinha acompanhando o cenário nacional e vi no Bahia talentos que podem ajudar o futebol brasileiro", disse.

O treinador também enalteceu o maior trunfo do Bahia na temporada e disse que o principal motivo de ter acertado com o time foi a paixão da torcida.

"O torcedor foi o ponto principal que me levou aceitar esse desafio de comandar o Bahia. O meu sonho tem que se tornar o sonho de todos. Temos que acreditar que é possível sim fazer um Bahia campeão", finalizou Marquinhos.

