Salvador da pátria, Edigar tem tido sorte contra o Botafogo

Autor do gol salvador na vitória contra o Botafogo, fora de casa, Edigar Junio vem tendo sorte contra o alvinegro carioca. Além da última partida – onde saiu do banco e em menos de 2 minutos garantiu os três pontos no Brasileirão – o atacante marcou na Sul-Americana, levando o Bahia para pênaltis, e posteriormente, para a classificação.

Com o gol no Engenhão, o atacante de 27 anos voltou a fazer as pazes com as redes. Antes do tento contra o Botafogo, a última vez que Edigar marcou no Brasileiro foi na 27ª rodada, no empate por 1 a 1 contra outro carioca, dessa vez, o Fluminense.

"Estou muito feliz. Como sempre digo, agradeço a Deus por mais esse gol que eu fiz. E assim, a gente vai lutando a cada dia e não pode desistir. Eu venho trabalhando, vendo buscando melhorar. Sempre acreditei que na hora certa o gol ia sair, e dessa vez veio", afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 22.

Vice-artilheiro do Bahia na temporada 2018, ao lado de Zé Rafael, o atacante tem 11 gols em 44 jogos. Uma média de 0,25 gols por jogo. Junio marcou um gol na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Baianão. No Brasileiro e na Copa do Nordeste foram quatro tentos.

Lei do ex?

Edigar Junio passou seis temporadas no Atlético-PR, próximo adversário do Esquadrão na Copa Sul-Americana. O atacante chegou ao time paranaense em 2008. E, se tem uma lei que funciona no futebol, é a lei do ex.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

"A gente procura sempre estar marcando independente do adversário. Mas tem essa lei do ex. Se eu conseguir fazer o gol vou ficar muito feliz", comentou.

adblock ativo