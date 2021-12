Salário do presidente do Bahia deve ser de R$ 30 mil

O novo presidente Fernando Schmidt deve receber um salário de R$ 30 mil mensais. O valor ainda será determinado pelos 100 novos conselheiros eleitos que tomaram posse na cerimônia da última segunda-feira, 9.

A reportagem de A TARDE apurou, contudo, que esta seria a faixa salarial a ser proposta pelo conselho deliberativo como política de redução de custos do clube. O interventor Carlos Rátis, por exemplo, teve salário fixado pela Justiça de R$ 60 mil mensais. "Vamos esperar o conselho determinar. Até porque é uma atribuição deles e não do presidente, que deve apenas acatar esta decisão", pontuou Schmidt.

Levando em conta a política de austeridade a ser implantada, o novo presidente tem anunciado cortes em áreas da gestão. No mandato de Marcelo Guimarães Filho, eram 11 setores de funcionamento no Bahia. Com Schmidt serão apenas três diretorias: administrativo-financeiro; futebol e negócios. Ainda há o setor jurídico em uma pasta à parte.

Equipe - Na última segunda-feira, 9, em almoço em um restaurante requintado da cidade, foram fechados alguns dos novos postos, além de cogitados outros tantos. Além da confirmação de Reub Celestino para a diretoria administrativo-financeira (leia mais acima), outros nomes já vão sendo especulados.

No jurídico, o advogado Vitor Ferraz, 26 anos, é o mais cotado. Vitor foi eleito conselheiro no último sábado e faz parte do grupo Revolução Tricolor, de oposição ao ex-presidente. Ferraz teria o apoio do professor Celso Castro, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, como espécie de consultor informal.

Na pasta de negócios, o nome de Pablo Arruela ganha força. Pablo é cunhado do interventor Carlos Rátis e teve atuação destacada no grupo de torcedores que prestou apoio logístico à intervenção.

No futebol, o nome do gestor William, ex-Corinthians, está praticamente descartado. Anderson Barros deve permanecer, por pedido do treinador Cristóvão Borges, que esteve presente ontem no almoço com Fernando Schmidt.O ex-jogador Osni é cotado para dar suporte à área do futebol, em um cargo subordinado ao de Barros. O Bahia ainda cogita a contratação de Lucca, do Cruzeiro, e Léo Gago, do Palmeiras.

"Estamos buscando entendimento com esses atletas", disse Valton Pessoa, vice-presidente do clube.

