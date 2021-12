Saiba quem ganhou ingressos para Bahia x Ceará

O A TARDE Esporte Clube divulga os nomes dos cincos tricolores que vão assistir, gratuitamente, a partida entre Bahia e Ceará, válida pela Copa do Nordeste, que acontece nesta quinta-feira, 31.

A promoção foi lançada na página de esportes no Facebook nesta quarta-feira, 30. Já o sorteio dos vencedores foi realizado às 9h desta quinta, por meio do aplicativo do Sorteie.me (https://sorteie.me), conforme o regulamento da promoção.

Confira os nomes dos ganhadores:

- Gileno Souza

- Caio Machado

- Alinne Santanna

- Paulo Gramacho Brito

- Robson Lima

Cada um vai levar um par de ingressos para o jogo, que acontece no estádio de Pituaçú, às 21h15.

Os vencedores devem enviar um email com seus dados para o email atardeesporte@grupoatarde.com.br. Conforme regulamento, os ingressos devem ser retirados na Sede do Grupo A TARDE (Rua Prof. Milton Cayres de Brito n° 204 - Caminho das Árvores - Salvador), até às 20 horas desta quinta.

