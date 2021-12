Saiba quais jogadores do Bahia tem contrato até o fim de 2018

O Bahia ainda está na disputa por uma vaga na Sul-Americana nesse final de Campeonato Brasileiro 2018. Para 2019, o clube ainda está com algumas incertezas. Doze jogadores do elenco atual tem o contrato encerrado no final de dezembro deste ano.

Dos 12 atletas, quatro são considerados como titulares no time de Enderson Moreira: os laterais Nino Paraíba e Léo, o volante Nilton e o atacante Gilberto estão na lista.

O zagueiro Douglas Grolli, o lateral Bruno e os meias Edson, Vinicius e Allione também compõem a relação. O zagueiro Ignácio e os volantes Luiz Henrique e Williean Lepo, que subiram do Sub-23, têm seus contratos até dezembro de 2018.

Além dos jogadores, Enderson Moreira também tem vinculo até o fim deste ano. O treinador fez 62 jogos. Foram 22 vitórias, 22 derrotas e 18 empates.

