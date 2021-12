"Sabia que minha hora iria chegar", diz Ávine sobre retorno

Três meses de molho e diversos boatos quanto a um precoce fim de carreira. No entanto, o lateral-esquerdo Ávine - que fez sua última partida oficial no dia 8 de agosto, contra a Portuguesa -, está de volta aos treinos.

Nesta quinta-feira, 8, o xodó da torcida tricolor pisou no gramado do Fazendão apenas para caminhar, mas já sonha com o retorno a Pituaçu, ainda sem data prevista. Emocionado, o atleta disse em entrevista ter superado o inferno astral vivido por conta da tendinite do joelho direito que o acompanha desde 2011.

Qual é a sensação de estar novamente próximo do retorno?

Primeiro, queria agradecer a Deus. Ele tem me fortalecido esse tempo todo que fiquei parado. Sinto-me feliz por estar voltando à atividade. Era algo que eu estava querendo muito. Voltar a treinar, fazer parte do grupo.

O que passa na sua cabeça agora, aparentemente recuperado das consecutivas lesões que o atormentam desde 2011?

Para ser sincero.. (pausa) não passa nada pela cabeça. Só tenho entregado nas mãos de Deus. Estava descansando, porque sabia que uma hora minha vitória iria chegar. Então, estava muito tranquilo em relação a isso.

Como essa lesão te atrapalhava em campo?

Eu tinha uma inflamação óssea que não me deixava fazer qualquer esforço físico sem sentir dor.

Houve na imprensa boatos de que o Departamento médico do Bahia havia errado quando fez no início do ano uma astroscopia em seu joelho direito...

Nada a ver. Sempre foram cuidadosos. É que minha estrutura muscular não é das melhores e eu sou fominha de baba. Mas fui ao médico Moisés Cohen, especialista em joelho, lá em São Paulo, que falou comigo e toda a equipe do Bahia. Ele disse que estou no caminho certo. Me deixou mais tranquilo.

Teme que a ansiedade possa lhe atrapalhar neste seu retorno?

Não, pois estou bem tranquilo, focado no trabalho. Tenho conversado muito com os médicos do Bahia. O Marcos Lopes, que me ajudou muito, o doutor Sérgio, que me acompanhou de perto, os meninos da fisioterapia - Neto, André e Diogo. Tenho conversado muito, estamos com um planejamento de treinamentos. Estou com os pés no chão e, aos poucos, vamos ganhando confiança.

O final do ano está chegando, as férias também. Irá usá-las para aprimorar a parte física?

Com certeza. Já conversei com os fisioterapeutas e os preparadores físicos. Nas férias terei que continuar trabalhando pra não perder a massa muscular que ganhei. Essa é minha vida agora. Estar sempre na academia, me fortalecendo. Quero retornar para a pré-temporada junto com o grupo.

Você é visto como xodó da torcida. Isso tem lhe ajudado?

Tenho conversado muito com torcedores pelo Twitter. Eles sempre têm mandado mensagens de apoio e confiança. Então, isso tem me fortalecido também. O que queria era estar dentro de campo, fazendo o que gosto, mas saber que ainda sou uma peça querida me deixa feliz.

Como é que você analisa o time atual do Bahia?

Uma equipe que se encontrou dentro de campo, aguerrida, forte. Estou torcendo muito pelos meus companheiros, mesmo de fora, acompanhando pela TV. Fico naquela tensão pra que eles possam alcançar as vitórias. Vou continuar orando para que o time possa conseguir os objetivos e permanecer na Primeira Divisão.

O que mudou em você com a vinda dos tempos difíceis?

Muita coisa. A grande mudança foi que aceitei Jesus. Hoje, tenho uma vida de paz, de família. Vivo com minha esposa Karla há cinco anos e temos um filho (Ávine Filho, 2 anos). Antes disso, bebia muito, saía quase todo dia e tinha amizades ruins. Agora, minha vida se resume a futebol, Bahia, Jesus e família. Sou uma pessoa melhor.

adblock ativo