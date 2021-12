Ruy Accioly alega descumprimento da CLT pelo Bahia

De acordo com os autos do processo trabalhista do ex-superintendente do Bahia, Ruy Accioly, contra o clube, o tricolor está sendo acionado por "Despedida Indireta". O clube não teria cumprido diversas obrigações previstas na CLT.

Na ação também consta que o salário de abril de 2011 encontra-se sem pagamento pelo Bahia, bem assim o salário de junho de 2013 e o saldo de salário de julho de 2013 (após a intervenção). Além disso, o documento aponta que "as férias não foram comunicadas regularmente ao reclamante, e nem foram pagas corretamente".

O processo diz que Ruy declara-se superintendente do Bahia de 2/1/2001 a 9 /8/2013, tendo ganho no período o salário base de R$ 19.153,00.

Accioly reivindica do Bahia, com juros, multa e correção monetária, indenização equivalente ao FGTS de todo o vínculo e rescisório, com acréscimo de 40%, salários retidos de abril de 2011 e de junho de 2013, e saldo de salário de julho de 2013, férias vencidas de 2012 e proporcionais do período de 2013, ambas acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional ao ano de 2013, aviso prévio com o acréscimo de três dias por cada ano de serviço e honorários de seu advogado.



