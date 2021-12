Rui desiste e vai apoiar Marcelo Sant'Ana para a presidência

O candidato Rui Cordeiro, da chapa 'Virada Tricolor', anunciou nesta sexta-feira, 28, que desistiu de concorrer à presidência do Bahia e vai apoiar a campanha de Marcelo Sant'Ana, da chapa 'A Vez do Futebol'. Com isso, a corrida eleitoral diminui de oito para sete presidenciáveis.

Segundo fontes ligadas à Revolução Tricolor - grupo político de maior apoio a Marcelo -, o próprio Rui Cordeiro procurou a chapa para negociar o seu apoio. A decisão aconteceu após uma reunião entre as duas partes na manhã desta sexta.

A desistência foi confirmada pelo próprio Rui, em entrevista à Rádio CBN. "Tive uma reunião com o meu grupo, a Virada Tricolor, e eles me perguntaram 'Rui, você tem alguma ambição pessoal?' E eu disse que minha ambição é ajudar o Bahia a sair dessa situação", explicou. "Com isso, chegamos à decisão de apoiar Marcelo. Ao meu ver, é um candidato jovem, ideal para o momento do clube". O ex-candidato garantiu que não pediu qualquer cargo em troca.

O apoio significa também que Marcelo, agora, terá o apoio de três das seis chapas que concorrem ao Conselho Deliberativo. Além da chapa Revolução Tricolor e da Simplesmente Bahia, agora junta-se a elas a Virada Tricolor.

