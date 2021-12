Rosales é regularizado e já pode jogar pelo Bahia

Já não há mais nada que impeça o técnico Jorginho de escalar o Bahia com a sua força máxima: o treinador agora já tem à sua disposição o meia argentino Paulo Rosales.

É que, na tarde desta segunda-feira, 11, o nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, já dispõe de autorização para atuar no futebol brasileiro.

Durante a intertemporada, Rosales tem treinado entre os titulares e parece ter ganhado a confiança do treinador tricolor. O primeiro jogo do meio-campista argentino com a camisa do Esquadrão deverá ser no próximo domingo, 17, quando o Bahia enfrentará o Vitória da Conquista, em seu jogo de estreia no Campeonato Baiano.

Treino físico - O elenco do Bahia iniciou a última semana antes da estreia no Baianão com treinamentos físicos. Os jogadores iniciaram as atividades com trabalhos na academia de musculação e, em seguida, participaram de exercícios de velocidade no campo de treinamentos.

Os únicos ausentes dos treinos foram o lateral-esquerdo Ávine e o atacante Ryder, que ainda se recuperam de lesões. Os atletas do Esquadrão voltam ao batente em dois turnos nesta terça-feira, 12.

