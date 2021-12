Rosales agradece torcida do Bahia por boa recepção

O primeiro contato entre o meia argentino Paulo Rosales e a torcida do Bahia foi de encanto mútuo. O jogador saiu aplaudido de campo no triunfo por 2 a 0 sobre a Juazeirense. Os torcedores se animaram com a movimentação e os bons passes de Rosales em campo. Um deles resultou no primeiro gol do jogo, marcado por Obina.

"Fiquei surpreendido pelo o que passou, não esperava. Estou muito agradecido ao torcedor do Bahia. Espero melhorar com o passar dos jogos. Estou muito contente pelo o que aconteceu domingo".

Mesmo sem ainda falar direito português, Rosales diz que não está tendo problema em se adaptar ao futebol brasileiro. Sua principal preocupação, na verdade, foi a adaptação do seu filho, de oito anos, a sua nova escola no Brasil.

"Sinceramente, o que mais me preocupava era filho. Mas ele está muito bem, graças a deus. Era uma mudança difícil. Mas algumas pessoas nos ajudaram, minha família está muito contente".

Sem ter no elenco um jogador armador com as características de um "camisa 10" desde a saída de Morais do clube, Rosales já vem sendo chamado pelos torcedores de 'PR 10'. O meia argentino afirmou que a responsabilidade é a mesma, independente do número usado.

"É algo bonito e eu desfruto. Mas sempre que entro em campo, tenho que encarar com responsabilidade, seja qual for o número. Graças a Deus as coisas saíram bem e estou muito contente".

