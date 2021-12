Ronaldo e Lucca fazem exames antes de assinar com o Bahia

O volante Ronaldo e o atacante Lucca realizaram exames nesta quarta-feira, 10, em uma clínica de Salvador antes de assinar contrato com o Bahia. Os jogadores ainda não foi anunciada pelo clube, mas foram flagrados por torcedores que divulgaram as imagens nas redes sociais.

Ronaldo, de 22 anos, vem por empréstimo do Flamengo até o fim de 2019. Já Lucca, de 29 anos, que pertence ao Corinthians, estava no Catar, e ficará no Esquadrão até o fim do ano.

Caso sejam confirmados, o Bahia chegará a seis contratações para a sequência na temporada. Já foram oficializados os zagueiros Juninho, Wanderson e Marllon e meia Guerra.

