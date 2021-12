Rômulo ocupa vaga de Tiago Real no último treino do Bahia

O Bahia encerrou a preparação para o confronto diante do Santa Cruz neste sábado, 7, às 16h30 (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova.

Nesta sexta, 6, o técnico Charles Fabian comandou o último treino, onde trabalhou a parte tática e fez ajustes na possível equipe que entrará em campo. Em seguida, o elenco tricolor participou de atividade com bola parada.

Uma mudança chamou atenção na movimentação desta sexta: Rômulo na vaga de Tiago Real. Com isso, o Bahia terá dois canhotos na armação, já que Eduardo também joga com a perna esquerda. Nas laterais, Cicinho, pela direita, e Juninho, pela esquerda, serão os titulares. No ataque, Maxi vai formar dupla com Kieza.

Sobre a partida, Souza diz que os jogadores do Esquadrão estão cheios de confiança com a presença do torcedor na Fonte Nova. "A gente sabe que o torcedor será importantíssimo nessas decisões. O torcedor do Bahia é fanático, nunca nos abandona. A gente fica feliz e motivado". O jogo será complicado. O Santa Cruz também briga pelo acesso e terá o retorno de Grafite, mas Souza garante: "A gente precisa se superar dentro de campo".

A equipe titular foi formada com Douglas Pires, Cicinho, Gabriel Valongo, Juninho e Gustavo; Paulinho Dias, Souza, Rômulo e Eduardo; Maxi Biancucchi e Kieza.

Ingressos

Na última parcial divulgada pela Fonte Nova, cerca de 15 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo contra Santa Cruz. A comercialização segue no site da Arena até 30 minutos antes da partida e nas bilheterias do estádio, neste sábado, 7, a partir das 10h.

Os preços são Super Norte, R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira); Norte, R$ 20 e R$ 40; Leste, R$ 25 e R$ 50; Oeste e visitante, R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira); Lounge, R$ 100 (sócio) e R$ 140 (geral).

adblock ativo