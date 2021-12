Romagnoli tem recepção de ídolo, mas não garante permanência

A decisão de ficar ou não, agora, está nas mãos de Romagnoli. Neste domingo, 17, na chegada do argentino a Salvador, o Bahia e a sua torcida mostraram o quanto o querem vestindo a camisa do Tricolor. Cerca de 50 torcedores foram ao aeroporto da capital baiana e receberam o campeão da Libertadores, literalmente, nos braços.

Os torcedores deram as boas-vindas em espanhol: "Do clube do Papa para o clube de Todos os Santos", dizia uma das faixas levadas pela torcida. "O Bahia te quer, 'El Pipi' Romagnoli", desejava a outra, lembrando o apelido do meia.

A recepção de gala teve direito até a um trecho do famoso tango 'El día que me quieras': "El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color".

Romagnoli desembarcou na sua possível nova casa por volta das 15h. De cara, recebeu do motorista do Bahia uma camisa tricolor personalizada com seu nome e o número 100 nas costas. O clube também convidou uma baiana, que entregou fitinhas em vermelho, azul e branco para o jogador.

Os seguranças até tentaram, mas não conseguiram segurar a torcida. Assim que passou o portão de desembarque, Romagnoli foi cercado pelos tricolores, que o abraçaram e praticamente o carregaram até o estacionamento aos gritos de "O campeão chegou!" e "Fica, Pipi!".

Romagnoli retribuiu à altura a recepção, digna de um ídolo. Atencioso, posou para fotos e soltou até um "Bora, Bahêa!" após o pedido de um deles. "Estou surpreso e muito agradecido com a festa da torcida", confessou o meia, ainda que assustado com a repercussão.

Indefinido

Apesar do carinho, o argentino confirmou à imprensa o que todos suspeitavam: sua estadia pode ser curta. Ele partiu do aeroporto direto para o hotel, onde a diretoria já o esperava. As reuniões devem durar até esta segunda, 18, quando deve ser comunicado se Romagnoli fica ou não.

"Tenho contrato, então claro que há a possibilidade de jogar no Bahia. Seria algo bom, mas temos que conversar sobre isso", despistou o meia. "Quero conhecer o clube, os diretores e a cidade antes de tomar a decisão, entende?", completou.

Romagnoli assinou em janeiro um pré-contrato com o Tricolor, e devia ter se apresentado no dia 1º de julho. Ele, no entanto, continuou jogando pelo San Lorenzo até a última quarta-feira, dia da final da Libertadores, sob a alegação de que tinha uma cláusula de renovação automática caso a equipe continuasse no torneio.

Após a conquista do título, o meia deu declarações de que gostaria de permanecer no clube para a disputa do mundial. É essa liberação que o argentino está buscando nas reuniões com a diretoria do Tricolor. Se esse for o seu desejo, o Bahia não deve se opor, mas não abrirá mão da multa de US$ 500 mil em caso de quebra do pré-contrato. Outra possibilidade é liberar o jogador para disputar o Mundial e depois tê-lo a partir de 2015.

