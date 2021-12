O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 21, o retorno do meia Leandro Romagnoli ao San Lorenzo (ARG). A diretoria tricolor e o argentino chegaram a um acordo financeiro referente à multa pela quebra contratual.

Ficou acertado que o argentino pagará 50% dos US$ 500 mil previstos inicialmente pelo descumprimento do contrato. Ele também irá devolver os US$ 50 mil que recebeu de luvas no ato da assinatura. Para pagar os cerca de R$ 670 mil, o meia teria a ajuda do clube argentino.

Segundo nota publicada no site oficial do Esquadrão, Romagnoli decidiu não cumprir o pré-contrato assinado desde o início do ano com clube devido a "questões familiares". O jogador, que já retornou a Buenos Aires, agradeceu o apoio recebido desde sua chegada em Salvador no último domingo. "Seria uma honra ficar no Bahia, me trataram muito bem aqui, mas realmente não posso", disse.

Romagnoli está proibido de defender qualquer time brasileiro até o final da próxima temporada. Em nota, o diretor de futebol do Bahia, Rodrigo Pastana, falou sobre o retorno do jogador à Argentina. "Não adianta colocar no elenco um atleta com a cabeça longe. Estamos buscando a reação no Campeonato Brasileiro e precisamos de um grupo comprometido".

Romagnoli agradece apoio do Bahia; assista a vídeo

Da Redação Romagnoli firma acordo com o Bahia e retorna ao San Lorenzo

