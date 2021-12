Romagnoli acerta retorno ao San Lorenzo, diz jornal

A transferência envolvendo o meia Romagnoli e o Bahia parece ter sido definida na noite de terça-feira, 19. Segundo o jornal argentino Olé, Romagnoli acertou os valores da rescisão do pré-contrato assinado com o Tricolor, em janeiro, e retornará ao San Lorenzo. A publicação informa que o Bahia abaixou o valor da multa de US$ 500 mil da rescisão contratual.

Além disso, o Olé informa que Romagnoli se apresentará ao San Lorenzo nesta quarta, 20, para firmar um novo contrato. A diretoria do Bahia ainda não se manifestou sobre o assunto.

"El Pipi" chegou a Salvador no domingo, 17, para resolver sua situação contatual junto à diretoria do Bahia. Sob o coro de "O campeão chegou!", o argentino chegou a vestir a camisa tricolor e foi recepcionado por cerca de 50 torcedores do Esquadrão após desembarque no aeroporto.

Porém, o meia deixou claro na última quinta, 14, um dia após ter sido campeão da Copa Libertadores, em entrevista a uma TV argentina, que gostaria de permanecer no San Lorenzo, para a disputa do Mundial de Clubes.

adblock ativo