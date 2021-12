Rojões explodem perto de jogadores em treino do Bahia

Enquanto treinavam na manhã desta terça-feira, 11, no Fazendão, os jogadores do Bahia foram surpreendidos pela explosão de rojões no campo do Centro de Treinamento. Após a demissão do técnico Gilson Kleina, supostos torcedores do Tricolor, revoltados com a má campanha da equipe no Brasileirão, arremessaram o artefato de fora do estádio.

Os rojões estouraram perto de onde os goleiros Marcelo Lomba, Douglas Pires, Omar e Guido trabalhavam, mas ninguém ficou ferido. Assustados, os atletas interromperama atividade por alguns minutos. O treino da tarde foi cancelado pela comissão técnica.

Em coletiva ao final da atividade, o treinador interino Charles Fabian classificou a atitude como inadmissível. "Eu não concordo com esse tipo de manifestação. Você não pode querer agredir uma pessoa, jogar rojão em uma pessoa", desabafou.

Suspeitos

Dois suspeitos de arremessar o artefato no CT do Fazendão foram detidos e conduzidos para a 27ª Delegacia Territorial de Itinga. No entanto, ainda não há confirmação se eles são os autores da ação criminosa.

Segundo o delegado titular da 27ª DT, Antônio Cardoso Júnior, os suspeitos ainda serão interrogados. "Estamos em fase de investigação e apuração. Vamos apurar se houve intenção de dano patrimonial", afirmou.

