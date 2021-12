Rogério e Gregore são opções para enfrentar o Londrina

Em meio às comemorações do Abril Indígena em todo o Brasil, o Bahia resolveu entrar na onda: lançou peça publicitária sobre o tema e se posicionou a favor da demarcação de terras indígenas. E quem também pode se dar bem no mês dedicado aos índios é Rogério.

Questionado pela torcida, principalmente pelas atuações aquém do esperado e pelos lances bizarros protagonizados, como gols perdidos e erros no domínio de bola, o neto de indígenas do povo Xucuru, de Pernambuco, pode ganhar chance com Roger Machado.

Como Élber está com um edema na coxa, e Artur e Arthur Caíke não convencem, Rogério está cotado para iniciar o duelo desta quinta-feira, 18, às 20h, na Fonte Nova, diante do Londrina, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

O gol diante do Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano, além de ter garantido o empate ao Esquadrão, também foi o primeiro com a camisa tricolor do descendente dos xucurus do Orubá, que parece ter recuperado a confiança.

“Faz parte do futebol. Tantos jogadores perderam gol. Acontece. Nunca me deixei abater. O importante é treinar que uma hora vai acontecer. Fui decisivo onde passei. Nunca abaixei a cabeça. Críticas vão existir sempre. O torcedor critica porque sabe o potencial do jogador”, falou Rogério.

Retorno do Pitbull

Titular absoluto desde que chegou ao Fazendão, o volante Gregore está totalmente recuperado da lesão parcial do ligamento colateral medial e tem treinado normalmente.

O Pitbull deve ganhar chance diante do Londrina. A ideia seria dar ritmo ao jogador para a grande decisão de domingo, já que Douglas Augusto, suspenso por ter sido expulso contra o Tremendão, vem de uma grande sequência de jogos.esporte

