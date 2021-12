Rogério, do Sport, é sondado para reforçar ataque

Paciência é a palavra de ordem da diretoria do Bahia neste período de especulações para 2019. Mas uma coisa parece certa: o setor de ataque deve ser aquele que vai apresentar mais novas caras no Fazendão no próximo ano.

Um atleta que está sendo sondado como reforço pelo Esquadrão é o atacante Rogério, jogador de 27 anos que atualmente está no Sport.

De acordo com o empresário do atacante, Endrigo Thyciano, o tricolor baiano já fez uma primeira procura sobre a situação de Rogério, que tem contrato com o Sport até 2021.

“A definição da situação do Rogério só vai ser resolvida depois das eleições no Sport, agora no dia 18 de dezembro. Ele tem um dos salários mais altos do elenco e com a ida do time para a Série B, pode abrir espaço para a ida para outro time. Mas, por enquanto, tivemos apenas sondagens do Bahia, Fortaleza e de um time dos Emirados Árabes. Nada oficial”, declarou Thyciano.

O empresário também falou sobre a negociação de outro atleta seu com o Bahia: o volante Luiz Henrique, que veio por empréstimo do Náutico, já no segundo semestre do ano. Apesar de só ter entrado em campo pelo Esquadrão no segundo tempo do último jogo da temporada, contra o Cruzeiro, o atleta agradou a comissão técnica do Bahia, que tenta a permanência dele novamente por empréstimo. Já o Náutico prefere negociar em definitivo. Mas, de acordo com Thyciano, as diretorias têm conversado sobre a situação do jovem atleta de 21 anos, que se destacou na Série C deste ano pelo Timbu e “há chances” que Luiz permaneça no Bahia.

Gregore especulado

De acordo com matérias publicadas na imprensa turca, o Galatasaray estaria interessado no volante Gregore. A equipe turca teria estipulado uma tentativa inicial pelo jogador de 24 anos no valor de 2 milhões de euros (algo em torno de R$ 8,9 milhões).

Até o momento, a diretoria do Esquadrão afirma que não recebeu nenhuma proposta pelo jogador, que foi o segundo a mais atuar este ano no Bahia: 63 partidas, logo atrás do meia Zé Rafael, que esteve em campo em 68 jogos.

adblock ativo