Roger trabalha fundamentos e parte tática em treino

O Bahia deu sequência nesta quinta-feira, 9, à sua preparação para o duelo com o Athletico-PR, no domingo, 12, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba, válido pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão.

No começo do treino, Roger Machado realizou uma atividade para aprimorar fundamentos. Enquanto uma parte trabalhou finalizações, a outra treinou a troca de passes. Em seguida, os jogadores participaram de uma movimentação técnica, com posse de bola em campo reduzido.

Recuperado de um incômodo muscular, o atacante Elber voltou a treinar novamente com o restante do elenco. Em fase de transição, o zagueiro Jackson ficou na academia. Já o atacante Arthur Caike e o lateral Moisés ficaram na fisioterapia devido a dores na coxa.

adblock ativo