Roger promove mais um treino tático de olho no Flamengo

De olho no duelo contra o Flamengo, o Bahia deu sequência na tarde desta quinta-feira, 1º, à sua preparação. A partida entre as duas equipe ocorrerá no domingo, 4, às 16h, na Arena Fonte Nova, válida pela 13ª rodada da Séria A do Brasileirão.

Antes das atividades, o elenco assistiu a vídeos do empate em 0 a 0 diante da Chapecoense, com intuito de corrigir as falhas. Em campo, Roger Machado escalou a provável equipe que deverá começar a partida de domingo e aplicou mais um treino tático. Durante a movimentação, ele fez algumas correções na postura dos atletas.

Poupados no último treino, o zagueiro Lucas Fonseca e o volante Gregore participaram normalmente com o restante do elenco. Em contrapartida, os meias Élton e Guerra, que se recuperam de lesão, ficaram na academia e deram continuidade ao tratamento. O zagueiro Ernando e os atacantes Iago e Rogério seguem no departamento médico.

O grupo volta ao batente nesta sexta, 2, pela manhã, às 8h, no CT do Fazendão.

