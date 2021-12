Roger projeta 2º semestre do Bahia e avalia Ramires como titular

Com a parada para a Copa América, o Bahia não entra em campo desde a partida contra o Internacional no dia 12 de junho. O intervalo serviu para os atletas descansarem e o técnico Roger Machado ganhar mais um tempo para trabalhar os sistema de jogo da equipe. Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 5, o comandante do Tricolor projetou o segundo semestre da equipe, e afirmou ter interesse em elevar o nível do futebol apresentado.

"Expectativa com a parada e o treinamento dessas duas semanas foi para que a gente consiga, em face do calendário apertado de quarta e domingo, que acredito que vai somar mais 40 jogos, conseguindo chegar em finais da Copa do Brasil e o Brasileiro, é criar essa casca para aguentar essa sequência de jogos. Por isso é do nosso interesse agregar valor e qualidade ao elenco porque a gente não vai ter todos a todo tempo. A gente tem que ter elenco a altura para que, quando as peças forem substituídas, a gente consiga manter o mesmo nível. Nossa expectativa é que consiga manter e também elevar, se possível, o nível do time porque há margem para isso", afirmou

Durante a parada, o Tricolor perdeu o lateral-esquerdo Paulinho, vendido ao Midtjylland, da Dinamarca, e o volante Douglas Augusto, que saiu rumo ao PAOK, da Grécia. Douglas era titular da trinca de volantes montada por Roger. Com a sua saída, o técnico do Esquadrão deu a entender que o jovem Ramires recupere a posição de titular,

"São caraterísticas diferentes, que tu perde por um lado e ganha pelo outro. Acredito que a gente pode ter uma vantagem relacionada a isso. Todos sabemos o que o Ramires pode oferecer. Tenho para essa função o Shaylon. Posso também continuar com a trinca de meio-campo colocando o Flávio dentro desse sistema e mantendo a força por dentro para retomar a bola do adversário. Mas o Ramires tem a intensidade para fazer, talvez ele não tenha o mesmo enfrentamento corporal que o Douglas, mas ele ocupa espaço, é dinâmico, antecipa bem a bola. A característica dele mais leve de chegada à frente, como um jogador que se une aos atacantes, pode nos dar uma vantagem considerável", disse.

Ainda sobre Ramires, Roger afirmou acreditar que o atleta volte a jogar no mesmo nível que vinha apresentando no ano passado. "Tenho muita confiança e expectativa. Ramires iniciou muito bem o ano anterior, chamando atenção de todo mundo. Teve uma pegada forte durante muito tempo, foi para a seleção, não teve repouso, voltou para o profissional, oscilou como todo jovem oscila. Agora diante desse momento da saída do Douglas, é um dos jogadores que a gente aposta que vai ter um crescimento grande, em função de ter tido um descanso e poder ter treinado melhor".

Roger Machado também avaliou o período de treinos que o Bahia teve. "Tivemos poucas baixas, quase todo mundo em campo, treinando com muita intensidade, muito interesse. Motivado em fazer um segundo semestre condizente com a grandeza do clube", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo