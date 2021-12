Roger poupa titulares e trabalha com reservas no CT do Inter

Após chegar em Porto Alegre nesta segunda-feira, 14, o elenco do Bahia iniciou a preparação visando retomar o caminho dos triunfos no Brasileirão. O desafio para tentar findar o jejum será já nesta quarta-feira, 16, às 19h15, contra o Grêmio, em partida válida pela 25ª rodada.

Nesta manhã, as atividades com bola foram realizadas no Centro de Treinamento (CT) do Internacional. No entanto, os titulares que atuaram contra o Fluminense não saíram do hotel em Porto Alegre, onde participaram de um treinamento regenerativo. A única exceção ficou por conta do goleiro Douglas, que trabalhou com o restante do grupo.

🏋🏽‍♂️ Já em Porto Alegre, atletas que atuaram mais de 45 minutos no Rio de Janeiro realizam trabalho regenerativo #BBMP pic.twitter.com/ZUHyXX3Z4D — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 14 de outubro de 2019

O lateral Ezequiel e o atacante Artur, que ficaram de fora da partida no Rio de Janeiro, foram incorporados ao grupo, porém, o camisa 98, ainda se recupera de uma virose e fez apenas um treino leve no hotel.

Nesta terça, 15, o Esquadrão volta a treinar, às 16h, novamente no CT do Colorado.

