Roger pede calma para superar fase instável do Bahia

Nos últimos dias, o assunto mais comentado nos bastidores do Bahia tem sido o incômodo jejum que o clube atravessa na temporada. No momento, o Esquadrão já acumula sete partidas sem vencer, sendo quatro sem marcar um gol. Para derrubar esse tabu, o apoio do torcedor poderá ser fundamental na partida deste domingo, 4, diante do Flamengo, na Arena Fonte Nova. Até as 18h desta quinta, a última parcial divulgada assinalava mais de 36 mil ingressos vendidos.

Em coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, 1º, Roger Machado falou sobre o mau momento do Esquadrão e a necessidade de controlar as ações no setor ofensivo e defensivo do time.

"Treinador se cobra sempre. Quando se está vencendo os jogos e passando de fase na Copa do Brasil, também há vídeos com muitas correções. A vitória não esconde os problemas que temos. Pode esconder para o torcedor. Mas para a gente sempre tem algo a evoluir. Tem que encontrar um equilíbrio. Pensar que hoje vamos deixar as cobranças de lado e salientar o que fizemos de bom. Precisamos de confiança para os atletas. No momento em que não estamos vencendo, não está tudo errado. Eu passo vídeos com coisas boas que estamos fazendo. Para não reforçar o erro. Corrigir, mas não bater em cima dele", contou.

Segundo o treinador, o aspecto principal a ser trabalhado com os jogadores é manter a calma, principalmente nos momentos de maior cobrança. "Tento passar tranquilidade para os atletas para que eles façam o que sabem. As correções muitas vezes são individuais por posição. Tenho bastante facilidade para orientar, seja atacante ou defensor. Quando se está mais tenso, nervoso, o foco fica fechado, você presta atenção mais na bola e perde o contato com o ambiente que faz parte do jogo, e você precisa fazer a leitura correta. Alguns entendem que temos que treinar mais para as coisas voltarem a acontecer. Muitas vezes, não precisa disso. Tem que ter tranquilidade para fazer o que sabe. Só isso".

Mas nem tudo são críticas na postura do time dentro de campo. Apesar do problema no setor ofensivo com a falta de gols, a defesa tem mostrado uma solidez mesmo com o momento ruim. Nas últimas duas partidas - Cruzeiro e Chapecoense , por exemplo, o Esquadrão de Aço não sofreu nenhum gol. Contra a Raposa, inclusive, a equipe comandada por Roger Machado precisou segurar o jogo com um a menos durante boa parte da partida, após a expulsão de Arthur Caíke ainda no primeiro tempo.

"Se na direção do ataque temos conseguido balançar pouco as redes, na direção da defesa temos a felicidade de manter o zero no placar. Os reforços internos, que são aqueles que estavam ausentes por algum problema, sempre são sentidos positivamente nesse momento. Assim como a defesa é composta por todos, temos que analisar o contexto para entender por que não estamos conseguindo, neste momento, auxiliar de alguma forma para que Gilberto, Fernandão, Arthur Caíke e Arturzinho consigam balançar as redes. Acho que é um momento de oscilação natural, que os atacantes passam e o coletivo do time também. Vamos trabalhar para que essa questão fique para trás", garantiu.

Para dar a volta por cima, o Tricolor terá a dura missão de encarar um time que está embalado na temporada. Além de estar a sete jogos sem perder no Brasileirão, o Flamengo ainda vem com a moral lá em cima, após eliminar o Emelec no meio de semana, pela Taça Libertadores da América.

"A dificuldade é sempre de enfrentar o Flamengo, em qualquer circunstância, com qualquer mando, seja jogando em casa ou na casa do adversário. O momento que vivemos é de resgate também. Depois de alguns jogos sem vencer, jogando dentro de casa, sabemos que tem muitos ingressos vendidos, nossa torcida vai comparecer em massa, e o que ela deseja ver é nosso time retomando o caminho das vitórias como até pouco tempo acontecia. Nada melhor do que uma oportunidade como essa para voltar a vencer", finalizou o comandante.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo