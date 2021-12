Roger Machado testa trio de volantes em treinamento técnico

Após a derrota para o Athletico no último domingo, na qual o Bahia teve desempenho defensivo criticado, o técnico Roger Machado indicou no treinamento desta quarta-feira, 15, que pode fazer mudanças na equipe.

Foi apenas uma atividade técnica no Fazendão, em que o técnico separou três times com oito jogadores de linha em cada um. No entanto, uma dessas formações desenhava parte da provável escalação titular para o duelo de domingo, às 11h, no Morumbi, contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

Na equipe, tinha o lateral direito Ezequiel, recém-contratado que vai estrear no lugar de Nino Paraíba, suspenso. Também tinha o lateral esquerdo Moisés, recuperado de lesão. Na zaga, seguiram Lucas Fonseca e Ernando, com apenas Gilberto no ataque – substituído em seguida por Fernandão.

A grande novidade, no entanto, apareceu no meio-campo, setor no qual Roger trabalhou com um trio de volantes. Além de Gregore e Douglas Augusto, que iniciaram a partida frente ao Furacão, Elton completou a meiuca. O armador Eric Ramires, que vinha sendo titular desde o início do Brasileiro, ficou em uma das outras duas equipes.

Durante o treino, o comandante tricolor incentivou os atletas a trocar passes com paciência até que os espaços fossem encontrados. Duas foram as ausências na atividade: o atacante Arthur Caíke, ainda tratando uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, e o zagueiro Jackson, que aprimora a forma física após sofrer fratura no rosto.

