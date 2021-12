Roger Machado tem semana cheia para ajustar o Bahia

Raras até este ponto da temporada, as semanas ‘cheias’ serão uma constante para o Bahia neste segundo semestre. Afinal, fora da Copa do Brasil e da Libertadores, o Esquadrão terá os dias de semana para fazer os ajustes necessários para as rodadas da Série A. E esta mudança no calendário começa nesta terça-feira, 23, com o retorno do elenco após folga.

Até a viagem para São Paulo, na quinta, 25, serão três dias de treinamentos como preparação para o duelo contra a Chapecoense, no domingo, 28, às 11h. Na sexta, 26, o elenco tricolor deixa a capital paulista rumo a Chapecó (SC).

A semana será fundamental para organizar as possíveis mudanças que o time sofrerá. Ronaldo e Lucca, por exemplo, podem começar um jogo pela primeira vez, já que agradaram ante o Cruzeiro.

