Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 5, no Fazendão, o novo técnico do Bahia, Roger Machado, comandou o treino desta manhã, falou sobre sua chegada as dependências do clube e como gosta de gerir os treinamentos da equipe.

Alex Torres* Roger Machado: 'Nada melhor do que você chegar e ir para o campo'

"Nada melhor do que você chegar e ir para o campo. Antes, na chegada dos atletas, tivemos uma apresentação formal onde pude conversar com eles lá em cima. Em contrapartida, quando partimos para o campo, já foi efetivamente para o trabalho. Eu gosto dessa conduta mais dinâmica", afirmou.

Quando questionado sobre suas metas no comando técnico do clube, Roger mostrou bastante otimismo em alcançar altos patamares no Esquadrão. "Meu projeto é poder fazer o Bahia cada vez maior. O clube vem em uma crescente há alguns anos, graças as últimas administrações. Eu quero poder estar fazendo parte disso e marcar meu nome na história do clube"

Com contrato até o fim de 2020, o treinador falou sobre a importância de se manter uma sequência de trabalho e de bons resultados dentro de campo. "O futebol vive de resultado, principalmente no Brasil. Poucos clubes conseguem manter seus treinadores por longas datas e a maioria deles acabam encerrando seus ciclos, seja por resultado ou necessidade de renovação. A estabilidade pelo contrato longo dá a segurança de que o clube, pelo menos, planeja que o vínculo seja duradouro e se transforme e conquistas".

Ao fim da coletiva, o treinador gaúcho revelou como prefere armar o time taticamente em campo. "Gosto do jogo apoiado, com posse de bola. Mas tendo o jogo de posse como meio, não como fim [...] Muito trabalho de passe, porque entendo que com esses dois fundamentos, passe e domínio, você consegue fazer boa parte do jogo sem dar oportunidade para o adversário", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

