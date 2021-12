Roger Machado liga o alerta com maratona de jogos do Bahia

Com 31 pontos conquistados, o Bahia fechou a primeira parte do Brasileirão 2019 com a sua melhor campanha em um único turno da Série A. Ainda assim, o técnico Roger Machado tem uma grande preocupação para a sequência da competição: o aumento do número de jogos no meio da semana. Após o duelo deste sábado, 21, o Esquadrão começa uma maratona, com jogos disputados às quartas-feiras e aos domingos.

O Tricolor não entra em campo em dias de meio de semana desde o dia 17 de julho, quando perdeu para o Grêmio na Arena Fonte Nova e foi eliminado da Copa do Brasil. Esta também foi a última partida em que o Bahia saiu de campo derrotado. Desde então, são nove partidas com quatro triunfos e cinco empates. Mesmo ciente das novas dificuldades, Roger acredita que o elenco estará pronto para essa nova jornada.

"Nos preparamos para esse momento, a parte física, a parte muscular. O Paixão (preparador físico do clube) preparou a musculatura dos jogadores para o momento. Fizemos amistosos nas últimas quatro semanas com aqueles que vem tendo menos minutos em campo, justamente por entender que a partir desse jogo iremos colocar o nosso grupo à prova. Não prova de qualidade, mas a prova de resistência em função do acumulo de jogos num espaço bem curto", afirmou o treinador, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 19.

A pontuação recorde faz com que o Tricolor possa sonhar com uma vaga na Libertadores. Roger diz acreditar na classificação para a competição, porém, frisa que outros objetivos ainda precisam ser cumpridos antes que a vaga no maior torneio entre clubes do continente seja tratado como missão.

"A gente fechou um turno com 31 pontos, um aproveitamento de quase 55%. A expectativa é que a gente consiga repetir essa média de pontos. Temos uma média mínima de pontos para chegar nas duas últimas rodadas com possibilidade real de atingir um número de pontos que nos leve à Libertadores. Acho que é possível, pois nós temos objetivos a curto prazo. Primeiro objetivo a curto prazo é a manutenção na primeira divisão. O segundo objetivo a médio prazo é a garantia de uma possibilidade de disputar uma Sul-Americana. E, o objetivo mais longo, que só vai se definir nas últimas rodadas do campeonato, é a vaga na Libertadores", avaliou.

O Bahia volta a campo neste sábado, 21, quando enfrenta o Corinthians, às 19h, na Arena Corinthians, em São Paulo. Para este duelo, o Tricolor não poderá contar com Lucca, por questões contratuais. A tendência é que Élber seja o substituto.

"Não temos Lucca, e o jogador que naturalmente vem entrando nessa função tem sido Élber. Lucca é um meia/ponta que tem a virtude da vitória pessoal e que pode ser um articulador do lado para dentro. O Élber tem a capacidade de flutuação nas entrelinhas do adversário, conseguindo achar soluções por sua habilidade. A ideia do treinador é sempre gerar um equilíbrio. Tenho uma ponta mais rápida e uma que pode me dar um pouco mais de tempo para que outros jogadores se aproximem da bola. Élber, fazendo um ajuste no seu jogo, a gente consegue ter também um jogador que para a bola e permite que a gente saia", explicou Roger Machado.

Ainda sobre Lucca, o comandante do Tricolor comentou as criticas da torcida ao atacante que em nove jogos disputados com a camisa do Bahia ainda não marcou.

"Eu tenho tranquilizado Lucca em função de perceber em alguns momentos o jogador ansioso por saber que pode oferecer mais. Parte do que eu espero que ele me ofereça, ele está oferecendo, que é ser um jogador que muitas vezes pode articular do lado para dentro, diferente da característica de Élber e Artur. Lucca é um jogador que finaliza muito bem, tem presença de área, característica que ainda não apareceu. Naturalmente isso vai acontecer".

