A estadia do Bahia no G-6 do Brasileirão não durou mais do que uma rodada. O Tricolor saiu derrotado por 2 a 1 na partida do sábado, 5, contra o Athletico-PR, na Arena Fonte Nova e caiu para o sétimo lugar na tabela de classificação.

Na partida, disputada em alto nível pelas duas equipes, o Esquadrão acertou a trave em três oportunidades e viu a equipe paranaense ganhar a partida graças a uma maior eficiência na conclusão das jogadas. Essa também foi a leitura feita pelo técnico Roger Machado.

"O que falei para meus atletas é que a única coisa que podia lamentar eram as oportunidades criadas e não ter aberto o placar quando estava 0 a 0. A gente teve um bom volume de jogo e dividiu as ações com o Athletico-PR. Justiça é do time que é eficiente, e o Athletico-PR teve o mérito de conseguir. Primeiro com uma bola parada e depois em um contra-ataque, que a gente estava dando o campo. Só tenho que elogiar meu time pela atuação. Dominamos e tivemos oportunidade para vencer, mas a justiça é de quem coloca a bola para dentro do gol", avaliou Roger, em entrevista coletiva concedida após a partida.

Daniel Genonadio* | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia Roger Machado lamenta oportunidades perdidas contra o Athletico

Adversário da vez, o Athletico é o atual campeão da Copa Sul-americana e da Copa do Brasil. Roger pontuou que os erros cometidos no duelo do sábado deverão ser tratados como lições para os próximos jogos do Tricolor.

"Olhar o jogo com mais atenção. Um gol de bola parada, felicidade na batida, bola desviada, bateu na trave e entrou. São lições que tira. Hoje foram muito mais coisas positiva do que negativas, embora tenhamos sido derrotados. Nos comportamos bem, o que nos faltou foi eficiência. O detalhe da eficiência estava dois centímetros para dentro da trave. Hoje caprichosamente a bola não entrou".

O único gol do Bahia no jogo foi marcado pelo centroavante Fernandão, que não balançava as redes desde o dia 12 de junho, ainda pela 9° rodada da Série A. Roger se mostrou feliz pelo gol do atacante que foi a maior contratação do clube na temporada.

"Se teve algo extremamente importante foi Fernandão voltar a fazer gol dentro de sua característica. A gente tem que saber lidar com a característica de nossos jogadores, pois Fernandão é jogador de área. Mostra que tenho um grupo de qualidade. Hoje foi um momento importante de Fernandão, que voltou a marcar e nos ajudar", disse.

O treinador seguiu lamentando as oportunidades desperdiçadas durante a partida, mas já projetou o próximo duelo do Esquadrão, que aconteceu na próxima quarta-feira, 9, às 21h, contra o São Paulo, mais uma vez na Arena Fonte Nova.

"Fizemos um jogo extremamente competitivo. Números do jogo mostraram que foi uma partida intensa dos dois lados. Evolução é jogo a jogo. Foi o dia do não porque a bola não entrou, mas fico muito satisfeito com a atuação que a gente teve. Derrota tira a gente do G-6, mas quarta-feira tem mais".

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

