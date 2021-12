O novo técnico do Bahia, Roger Machado, já está em Salvador. O gaúcho de 43 anos desembarcou na capital baiana na manhã desta quinta, 4, e será apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 5, no Faznedão. Ele chega ao Tricolor com contrato até dezembro de 2020.

Com os atletas de folga nesta quinta, após o empate diante do CRB pela Copa do Brasil, Roger só comandará a primeira atividade no clube nesta sexta. A previsão é que ele esteja à frente do time na partida de volta com o time alagoano, na próxima terça, 9.

"Um time com uma história grandiosa, de muitas conquistas, com uma torcida muito apaixonada. Com certeza, esses foram uns dos pontos fortes que me fizeram aceitar o cargo. É um clube que ao lngo dos últimos anos vem se modernizando, sendo bastante proativo, e a tendência é que isso fique ainda maior" garantiu o treinador, em entrevista à TV Bahêa, na sua chegada.

Alex Torres* Roger Machado já está em Salvador e será apresentado nesta sexta

Nova comissão técnica

Além de Roger Machado, chegaram o auxiliar Roberto Ribas, o analista de desempenho Jussan Lara e o preparador físico Paulo Paixão. Este último, com passagens pela Seleção Brasileira, incluindo nos títulos de tetra e pentacampeões mundiais, em 1994 e 2002, respectivamente.

"Estamos em um clube de massa, que comanda o nordeste em questão de estrutura e condição de trabalho. Isso move o profissional. Aquilo que fizemos não se apaga, mas, nesse momento, a responsabilidade também é muito grande a partir do momento em que a gente aceita esse desafio", concluiu o preparador físico.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

