Roger Machado é um dos três técnicos 'sobreviventes' da Série A

Em um campeonato historicamente conhecido por demissões de treinadores, o técnico do Bahia Roger Machado foi um dos três comandantes a sobreviver a dança das cadeiras dos clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Além dele, apenas Jorge Sampaoli (Santos) e Renato Gaúcho (Grêmio) dirigiram suas equipes nas 38 rodadas da competição.

Roger chegou ao Bahia em abril de 2019 e estreou na duelo contra o CRB pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Tricolor venceu o rival alagoano por 1 a 0 e se classificou para a quarta fase do torneio eliminatório.

Pelo Brasileirão, o treinador de 44 anos comandou o Bahia em todas as rodadas. No primeiro jogo conseguiu um belo triunfo por 3 a 2 contra o Corinthians na Arena Fonte Nova. Roger também foi o responsável pela melhor campanha do Tricolor no primeiro turno do Brasileirão, com 31 pontos ganhos.

Já na segunda parte do campeonato, o Bahia de Roger caiu de produção e conseguiu apenas 18 pontos em 19 jogos. Até o momento, sob o comando do treinador na Série A, o Tricolor conquistou 12 triunfos, empatou 13 jogos e perdeu outros 13.

