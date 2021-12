Roger Machado comanda treino tático no Fazendão

Com um treinamento tático na tarde desta terça-feira, 3, o elenco do Bahia deu continuidade à preparação para enfrentar o Vasco. A partida será realizada no sábado, 7, às 11h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, válida pela 18ª rodada da Série A.

Na atividade, o técnico Roger Machado montou a possível equipe titular que deve entrar em campo contra a equipe carioca. Durante o trabalho, o treinador orientou os atletas e fez várias alterações na equipe.

A novidade no treino foi a presença do atacante Rogério, que recuperado de lesão, participou da primeira parte da movimentação.

Já o volante Elton, com um incômodo no joelho, segue fora. Ele fez um treino na sala de musculação e tratou no departamento médico. O zagueiro Ernando continua a rotina de tratamento na fisioterapia.

Nesta quarta, 4, às 15h, o elenco volta a trabalhar no Fazendão.

