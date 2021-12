Roger Machado comanda treino tático com portões fechados no Bahia

Focado na partida de volta contra o CRB, na terça-feira, 9, às 19h15, na Fonte Nova, pela Copa do Brasil, o Bahia retomou os treinos na manhã deste domingo, 7, no Fazendão. O Tricolor precisa de uma triunfo simples diante da equipe alagoana, após empate em 1 a 1 na partida de ida, no estádio Rei Pelé.

Em seu terceiro treino no Esquadrão, o técnico Roger Machado realizou um aprimoramento de finalização. Na atividade, os laterais faziam cruzamento para conclusões a gol. Em seguida, o treinador um treino tático com portões fechados. Na atividade, ele escalou a provável equipe que entrará em campo, segundo a assessoria do clube.

Desfalques

Com um desconforto na coxa, o goleiro Douglas Friedrich ficou de fora da atividade nesta manhã. Com uma conjuntivite, o meia Eric Ramires também não desceu para o campo. A boa notícia é que o volante Gregore, que está em fase de transição, realizou um trabalho físico no gramado com o preparador físico Vítor Gonçalves.

